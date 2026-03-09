In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Scuola secondaria di primo grado “Maria Carta” dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero ospita la mostra fotografica “Stessa lotta, stessi diritti – Dieci storie di attivismo”, promossa da Amnesty International Italia e realizzata dal fotografo Antonio De Matteo. L’esposizione racconta dieci storie di attivismo femminile in Italia e nel mondo, dando volto e voce a donne impegnate ogni giorno nella difesa dei diritti umani. Il titolo richiama il principio fondamentale dell’uguaglianza: tutte le persone devono poter godere degli stessi diritti, senza discriminazioni legate al genere, all’origine, all’orientamento sessuale, alla religione o ad altre caratteristiche personali. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso fotografie e testi che narrano battaglie diverse ma profondamente intrecciate tra loro: dalla parità di genere al diritto alla salute, dalla cittadinanza allo sport, fino alla libertà di espressione, alla tutela dell’ambiente e al riconoscimento delle identità. L’esperienza di visita è arricchita da una voce narrante che accompagna il pubblico nell’ascolto delle storie. Attraverso QR code posizionati accanto ai pannelli è possibile accedere alla lettura dei testi e approfondire le testimonianze, rendendo il percorso più coinvolgente e accessibile. L’iniziativa rientra nella rassegna “Diritti al contrario. Rassegna culturale in parole e immagini”, patrocinata dalla Fondazione di Sardegna. All’interno dell’istituto il progetto è stato promosso dalla Commissione Pari Opportunità, impegnata in attività di prevenzione della violenza di genere e di contrasto all’omofobia e a ogni forma di discriminazione, con la collaborazione del GUS – Gruppo Umana Solidarietà. La mostra, aperta al pubblico, sarà visitabile dal 9 al 19 marzo dalle 9 alle 13 e, il martedì e mercoledì, anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

© Riproduzione riservata