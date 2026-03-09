Giornata internazionale della donna, apre la mostra fotografica nella scuola "Maria Carta"“Stessa lotta, stessi diritti, dieci storie di attivismo”
In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Scuola secondaria di primo grado “Maria Carta” dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero ospita la mostra fotografica “Stessa lotta, stessi diritti – Dieci storie di attivismo”, promossa da Amnesty International Italia e realizzata dal fotografo Antonio De Matteo. L’esposizione racconta dieci storie di attivismo femminile in Italia e nel mondo, dando volto e voce a donne impegnate ogni giorno nella difesa dei diritti umani. Il titolo richiama il principio fondamentale dell’uguaglianza: tutte le persone devono poter godere degli stessi diritti, senza discriminazioni legate al genere, all’origine, all’orientamento sessuale, alla religione o ad altre caratteristiche personali. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso fotografie e testi che narrano battaglie diverse ma profondamente intrecciate tra loro: dalla parità di genere al diritto alla salute, dalla cittadinanza allo sport, fino alla libertà di espressione, alla tutela dell’ambiente e al riconoscimento delle identità. L’esperienza di visita è arricchita da una voce narrante che accompagna il pubblico nell’ascolto delle storie. Attraverso QR code posizionati accanto ai pannelli è possibile accedere alla lettura dei testi e approfondire le testimonianze, rendendo il percorso più coinvolgente e accessibile. L’iniziativa rientra nella rassegna “Diritti al contrario. Rassegna culturale in parole e immagini”, patrocinata dalla Fondazione di Sardegna. All’interno dell’istituto il progetto è stato promosso dalla Commissione Pari Opportunità, impegnata in attività di prevenzione della violenza di genere e di contrasto all’omofobia e a ogni forma di discriminazione, con la collaborazione del GUS – Gruppo Umana Solidarietà. La mostra, aperta al pubblico, sarà visitabile dal 9 al 19 marzo dalle 9 alle 13 e, il martedì e mercoledì, anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.