Quattro appuntamenti tra marzo e maggio con alcune delle più vivaci espressioni della danza moderna e contemporanea nazionale. Prende il via sabato alle 20.30 al Teatro Civico di Sassari (inizio alle 20.30) l'edizione numero 15 di “Primavere a Teatro”, la rassegna diretta da Livia Lepri.

A inaugurare il cartellone è "Sublime Thinking", spettacolo proposto da Padova Danza Project e la Compagnia Estemporada. Si tratta di un’esplorazione coreutica firmata da Jessica D’Angelo e Toni Flego, che crea un parallelo suggestivo tra le profondità degli abissi marini e i moti più intimi dell'animo umano.

Sul palcoscenico si esibiranno Alessia Lobba, Anna Pellizzon, Giacomo Quagliotti, Roman Riabych e Ginevra Zaramella. I cinque danzatori daranno corpo a sentimenti di nostalgia e smarrimento, ma anche alla potente spinta verso la rinascita con un sotteso, ma non troppo, invito alla consapevolezza ambientale e alla tutela degli ecosistemi fragili, rendendo la composizione un’esperienza formativa ideale anche per le nuove generazioni.

Tra gli elementi centrali, il tappeto sonoro fonde le musiche originali di Stolfo Fent ("Inside the Deep") con le sonorità iconiche di Hans Zimmer e dei Radiohead ("Ocean Bloom"). La serata sancirà inoltre il debutto di Francesco Box come coreografo della compagnia Estemporada, che presenta una speciale rappresentazione a corollario dello spettacolo.

