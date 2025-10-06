Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato agli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e al giapponese Shimon Sakaguchi per i loro studi sul meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni.

I tre scienziati hanno scoperto come si regola la tolleranza immunitaria periferica, ossia il processo che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. Hanno quindi aperto la strada alla possibilità di comprendere e contrastare le cosiddette malattie autoimmuni, nelle quali il sistema immunitario aggredisce l'organismo al quale appartiene.

Il loro contributo maggiore è stato identificare le cellule T regolatrici, che agiscono come sentinelle tenendo a basa le cellule immunitarie, impedendo loro di aggredire l’organismo al quale appartengono.

«Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario», ha detto il presidente del Comitato Nonel Olle Kämpe. La scoperta, ha aggiunto, permette di comprendere «perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni».

