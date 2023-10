Il Museo della Tonnara di Stintino protagonista all'11° Convegno nazionale dei Piccoli Musei che si terrà a Firenze il 13 e 14 ottobre 2023 presso l'Auditorium di Santa Apollonia.

L’iniziativa che focalizzerà l'attenzione sul tema "Essere un piccolo museo: esperienze, idee, desideri", si propone come luogo di riflessione e scambio sul ruolo cruciale dei piccoli musei nel panorama culturale italiano.

L'evento metterà in luce l'essenza e la missione di queste realtà museali, con una particolare enfasi sulla proposta di istituzione dell'osservatorio nazionale dei piccoli musei.

La direttrice del Museo della Tonnara di Stintino, Esmeralda Ughi, sarà tra le relatrici principali dell'evento. Con il suo ruolo nel consiglio direttivo dell'Associazione nazionale Piccoli Musei, Esmeralda rappresenta una voce autorevole e influente nel panorama dei piccoli musei italiani.

«È con grande onore che rappresenterò il Museo della Tonnara di Stintino all'11° Convegno Nazionale dei Piccoli Musei a Firenze." - afferma Esmeralda Ughi - "I piccoli musei sono custodi di storie, tradizioni e memorie, spesso radicate in contesti locali, ma con una risonanza che va ben oltre i confini territoriali. Essi sono il cuore pulsante delle comunità che rappresentano, offrendo non solo una testimonianza del passato, ma anche ispirazione per il futuro».

Il Museo della Tonnara, in particolare, è un emblema della storia e della cultura di Stintino e della Sardegna.

«Questo evento non è solo un'opportunità per mettere in luce l'inestimabile patrimonio culturale custodito nel nostro museo, - ha detto la sindaca di Stintino, Rita Vallebella - ma anche per ribadire l'importanza dei piccoli musei come baluardi della memoria e dell'identità locali. Il Mut è un simbolo della nostra storia, delle nostre tradizioni e della profonda connessione con il mare che ha plasmato la vita delle nostre comunità per secoli».

