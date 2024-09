Dal 2016 il Radioclub Coros e il museo della Radio intitolato al notaio Mario Faedda svolgono un ruolo prezioso non solo da un punto di vista culturale e storico. Il 2024 celebra i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi e i 100 anni di Radiofonia e Ittiri il 6 ottobre proporrà una giornata densa di eventi.

Nello spazio espositivo del museo della Radio in via Dante 17, che sarà aperto alle visite dalle 10, , verrà organizzata una rievocazione storica con la lettura dell'annuncio della prima trasmissione radio in AM onde medie fatta da Ines Viviani Donarelli.

Alle 11.15 inizia il convegno che sarà aperto dal responsabile del Radioclub Coros e curatore del Museo Antonio Solinas, facendo una breve cronistoria della radio dalla nascita ai giorni nostri. Il professore Giommaria Pinna, esperto di Storia, parlerà di Radio Caterina e dell’importanza delle radio “clandestine” utilizzate dai prigionieri per ascoltare le notizie relative alla seconda guerra mondiale. I soci Antonio Sardara e Nicola Dettori si sofferemranno sul laboratorio di riparazione delle vecchiette e sul trasmettitore ondina 33 utilizzato da Umberto Nobile nella spedizione al polo nord nel 1928, nel famoso film la tenda Rossa.

Si è inoltre conclusa domenica la 11^ edizione del Field Day Coros che in località San Maurizio, nell'agro di Ittiri, ha consentito di effettuare circa 340 collegamenti a livello mondiale dalle Americhe all'estremo oriente utilizzando batterie e pannelli fotovoltaici.

