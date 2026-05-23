Naturale e biologico sono ormai attestazione di qualità, salute e genuinità. Ma è davvero così? A fare chiarezza sulla questione sarà il saggista e divulgatore scientifico Silvano Fuso, ospite martedì alle 17.30 nell'Aula Lorenzo Mossa del Centro didattico del Dipartimento di Giurisprudenza (viale Mancini 3). L'incontro, a ingresso libero e gratuito, fa parte del ciclo “Incontri ravvicinati con la scienza”, la rassegna di letteratura e divulgazione scientifica promossa e organizzata dal Circolo Culturale Aristeo e dalla Società Astronomica Turritana, in rete con il festival Mediterranea. Culture, scambi, passaggi e il Muniss di Sassari.

Il noto chimico, traendo spunto dal suo lavoro di ricerca dal titolo “Naturale=buono? Miti e leggende del vivere secondo natura”, guiderà il pubblico in un'analisi rigorosa e critica, scardinando slogan commerciali e preconcetti ideologici per restituire centralità al metodo e al pensiero scientifico.

Al giorno d’oggi, infatti, complice la nostalgia per un passato idealizzato e il desiderio diffuso di uno stile di vita più sano, l’aggettivo “naturale” è diventato un richiamo irresistibile, un vero e proprio sinonimo di salute, sicurezza e genuinità applicato indistintamente all’alimentazione, all’agricoltura, alla medicina e alla cosmesi. Ma forse tutto ciò che è biologico o spontaneo (sempre ammesso che sia realmente così) non è intrinsecamente benefico per l'uomo.

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