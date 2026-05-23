Un'altra giornata in mezzo al verde sulle note dell'elettronica, ma con un focus su due residenze artistiche: questa domenica a Campidarte di Ussana sarà un appuntamento doppio, con la presentazione del nuovo format "Subterraneux" di Basstation che vedrà ospiti dal vivo l'olandese Rambadu e gli isolani Ness e Wttm, e l'ufficiale inaugurazione dell'installazione di Gabrielle Chardigny, artista ospite per "Dialoghi Creativi 2026". Le porte dell'agriturismo culturale apriranno alle 12, in un programma dal titolo "Dialoghi Creativi incontra Subterraneux".

Sarà dunque un'occasione per restituire al pubblico opere forgiate dal tempo, dalla ricerca e dalle esperienze condivise nel contesto creativo e bucolico di Campidarte. Già da subito infatti si procederà alla visita all'installazione di Chardigny, artista francese ma stanziata a Berlino, il cui lavoro va ad analizzare i rapporti fra uomo, industria e territorio, ibridando così elementi naturali con materiali industriali e sintetici in un gusto per il paradossale.

Dalle 13 invece avrà inizio il segmento di "Subterraneux", con la possibilità per gli spettatori di conoscere meglio l'artista olandese in un meet and greet, al termine del quale avranno inizio le performance dal vivo. Alias Paul Roeleveld e originario di Rotterdam, Rambadu è un dj e produttore che indaga invece le relazioni fra esseri viventi e ambiente in un'idea energica e curativa del suono, prodotto combinando strumenti acustici, registrazioni sul campo e fasi elettroniche per dar vita a paesaggi musicali meditativi: pubblica per l'etichetta Hypnus, attiva nella sua città.

Rambadu è stato invitato da Ness alla residenza artistica di Basstation, che ha l'obiettivo di creare uno spazio condiviso di ascolto reciproco, scambio e sperimentazione fra artisti del territorio e ospiti da oltre il Tirreno. Anche Ness sarà alla consolle per l'occasione, vedendolo alternarsi al collega Wttm, anch'egli parte di Basstation oltre che della crew di Sway.

In una domenica che sarà a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria, l'intero evento viene realizzato nell'ambito del progetto "Percorsi di cultura: innovazione e partecipazione per le comunità del territorio sardo", sostenuto dal Laboratorio di Creatività Contemporanea promosso dall'omonima direzione generale del Ministero della Cultura, con "Dialogi Creativi" che viene inoltre cofinanziato da Fondazione Sardegna.

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