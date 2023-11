In rampa di lancio due nuovi Dipartimenti per l'ateno di Sassari, che si aggiungono ai 10 attuali. Saranno attivati entro il prossimo anno accademico Ingegneria e Innovazione.

Ha presentato la novità in Aula Magna il rettore Gavino Mariotti.

Il Dipartimento di Ingegneria ha come referente il professor Enrico Grosso. Formerà studenti e futuri professionisti nelle discipline ingegneristiche, figure essenziali per l'innovazione tecnologica e il supporto allo sviluppo delle aziende che insistono sul territorio e oltre. E' il naturale sviluppo dei corsi di Ingegneria Informatica e Ingegneria Industriale già attivati nel Dipartimento di Scienze Biomediche.

Il Dipartimento di Innovazione ha come referente il professor Francesco Morandi. Avrà la sede in una modernissima struttura messa a disposizione dal Cipnes e che rientra in un più vasto piano di sviluppo del consorzio di UniOlbia. Innovazione sarà "trasversale" rispetto agli altri Dipartimenti e avrà uno stretto rapporto di collaborazione.

