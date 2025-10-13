Dopo la positiva trasferta calabrese a Roccella Jonica e la tappa di Quartu, approda domani a Sassari Ottobre in Poesia, il primo festival internazionale in Sardegna interamente dedicato alla poesia, giunto quest’anno alla 19ª edizione.

L'appuntamento è alle 10 nell'Auditorium Provinciale di via Monte Grappa dove Giommaria Monti incontrerà gli studenti dell'istituto Devilla per un dialogo intenso su Falcone e Borsellino: tra calunnie, tradimenti e tragedie, un racconto inedito sulle vite dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia.

Buoni i riscontri delle due anteprime dove tra installazioni poetiche, incontri letterari e musicali, Roccella Jonica e Quartu sono state pervase vivacemente dalla poesia e dall'arte.

Ottobre in Poesia si trasferirà venerdì a Tissi e sabato e domenica a Villacidro. La chiusura sarà a Sassari, dal 23 al 28 ottobre, con sei giornate di poesia, musica, incontri e spettacoli internazionali.

© Riproduzione riservata