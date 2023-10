A Guasila è tutto pronto per dare inizio alle giornate di premiazione dei vincitori della VII edizione del Festival letterario, previste per il 27-28-29 ottobre. Il concorso letterario Festival dell'Altrove, dedicato all'antropologo e scrittore Giulio Angioni, è stato voluto e organizzato anche per questa edizione 2023, dall'assessorato alla Cultura del Comune di Guasila, in collaborazione con l'associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il Premio Letterario Giulio Angioni, quest'anno alla sua VII edizione, nasce per volontà dell’amministrazione comunale di Guasila per trasmettere valori culturali e di inclusione sociale e onorare la memoria di Giulio Angioni: antropologo, docente universitario, sceneggiatore, scrittore e poeta. Più volte finalista al Premio Viareggio e vincitore, fra i molti riconoscimenti, dei Premi Mondello e Dessì.

Da questa edizione il Premio si è aperto a nuove sezioni: narrativa edita e inedita, poesia, saggistica e premio alla carriera. In questa logica, si è deciso di assegnare un premio speciale a una figura che si sia distinta, nell’arco dell’anno, per particolari meriti sociali. Ed è per questo che il Premio Giulio Angioni, il Festival dell'Altrove e il Comune di Guasila sono stati lieti di conferire il 17 luglio scorso un riconoscimento speciale a Claudio Ranieri. Matteo Porru, scrittore classe 2001, che ha all'attivo un importante curriculum, la pubblicazione di diversi romanzi che hanno vinto premi letterari importanti, tra i quali il Campiello, è il presidente del Premio Letterario Giulio Angioni e direttore artistico del Festival dell’Altrove.

Questo il programma della manifestazione: venerdì 27 ottobre alle 18 la cerimonia di apertura con la posa della pietra del Festival dell’Altrove; alle 19 “Luoghi amati”, lo spettacolo narrativo con Viola Lo Moro e Sonno, musiche dal vivo di Grosso Bernardo; alle 21 la presentazione del libro di Giosuè Calaciura “Una notte”, modera Matteo Porru. Sabato 28 ottobre alle 11“Alzati, Martin!”, spettacolo di e con Roberto Piumini, musiche dal vivo di Nadio Marenco; alle 18 la presentazione del libro di Cristina Caboni “La collana di cristallo”, modera Paolo Lusci; alle 19 la presentazione del libro di Alberto Capitta “La tesina di S.V.”, modera Alessandro De Roma; alle 21 “Lo gran diluvio”, spettacolo di e con Antonio Manzini e Tullio Sorrentino. Domenica 29 alle 17 Stefania Pinna conduce la finale della VII edizione del Premio Giulio Angioni, letture di Daniela Vitellaro.

