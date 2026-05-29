Guamaggiore si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, della lettura e dell’incontro con gli autori. Il paese della Trexenta ospiterà nei prossimi mesi una ricca rassegna letteraria che porterà nel cuore della comunità scrittori apprezzati e storie capaci di coinvolgere lettori di tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma stasera, venerdì 29 maggio, alle 18, al Colle di Santa Maria Maddalena, con Davide Piras, che presenterà il romanzo “Femmenella”, pubblicato da Piemme. Un’opera intensa, profondamente legata alla Sardegna e alle sue ferite più intime. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del Sistema Bibliotecario Joyce Lussu, del gruppo di lettura “Parole in Biblioteca” di Guamaggiore e dell’associazione culturale Tesauro. L’incontro si svolgerà in uno dei luoghi più suggestivi del paese e promette di trasformarsi in una vera festa del libro all’aperto.

Il calendario proseguirà il 3 luglio con Cristina Caboni e il suo nuovo romanzo “La rotta per le stelle”, una storia che intreccia coraggio, legami familiari e rinascita. Spazio poi al noir il 30 luglio con Antonio Boggio, autore di “Nero mediterraneo”, romanzo ricco di misteri e atmosfere del Mediterraneo profondo. Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna anche quello dell’11 settembre con Francesco Abate (l’altro ieri a Selegas), che presenterà il nuovo libro “Indegni”. Ma il programma culturale non si fermerà qui. Amministrazione comunale e organizzatori stanno infatti lavorando per portare a Guamaggiore nuovi ospiti e altre iniziative nei prossimi mesi. Il percorso di promozione della lettura coinvolge anche i più piccoli. Dopo l’incontro del 18 aprile con Roberta Nieddu e il libro “Una fiaba per ogni emozione”, dedicato al mondo delle emozioni, il 23 maggio sarà la volta di Roberto Brughitta con “La danza di Mebia”, appuntamento organizzato in occasione della Giornata mondiale delle api per parlare ai bambini di natura, cura e meraviglia. Un calendario che conferma la volontà della comunità di investire nella cultura come occasione di crescita, condivisione e partecipazione.

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