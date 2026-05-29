Arzachena arriva a New York. Il 4 giugno il New York Institute of Technology ospiterà "The Longevity Code - Sardinia Meets East Harlem and the South Bronx", documentario sulla nuova Blue Zone individuata dal ricercatore Giovanni Pes ad Arzachena. Il Comune ha sostenuto il documentario ideato da Pietro Mereu e organizzato da Smeralda Holding con il Consorzio Costa Smeralda.

«Quando la scorsa estate abbiamo deciso di finanziare il documentario di Pietro Mereu, lo abbiamo fatto con una visione chiara: dimostrare che il nostro territorio non è solo una straordinaria meta turistica balneare, ma un ecosistema unico dove la qualità della vita, le tradizioni e l'ambiente creano un modello di longevità sostenibile», afferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. «Il cuore pulsante della manifestazione newyorkese sarà la prima presentazione americana di Finding the Blue - afferma il regista ogliastrino Pietro Mereu -. La pellicola racconta il percorso di scoperta e la certificazione di Arzachena come terra di longevità, un riconoscimento internazionale validato dagli studi scientifici del professor Pes. Finding the Blue non è un film sulla longevità: è un incontro. Un incontro tra la scienza e chi la racconta, tra un ricercatore e i luoghi che ha trasformato in storia. Il cinema, in questo caso, è al servizio della scienza».

Durante il seminario verranno illustrati i progetti "CultivArte" e "All Humans are born equal", finanziati dal National Endowment for the Arts. I team della NYIT School of Architecture and Design, guidati dal professor Alessandro Melis, stanno applicando i parametri della scienza sarda della longevità per rigenerare e migliorare l’abitabilità e il benessere sociale nei quartieri newyorkesi di East Harlem e del South Bronx.

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