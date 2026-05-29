La ricerca dell'armonia come atto salvifico e benefico per l'essere umano, ma anche per il suo pianeta: questo sabato i locali di Spazio e Movimento a Cagliari, in via Napoli 80, ospiteranno alle 18:30 l'inaugurazione di una nuova mostra personale, con "Yūgen" della pittrice toscana Elena Achilli. Curata da Ivana Salis, l'esposizione sarà visitabile fino al 13 giugno, tra giovedì e domenica e dalle 18:30 alle 20:30.

Realizzata in collaborazione con l'associazione Asteras e sotto il patrocinio del Comune, "Yūg en" si inserisce come secondo appuntamento nel programma per il decennale dello spazio creato da Marilena Pitturru, nell'obiettivo di promuovere e valorizzare l'arte femminile contemporanea. Achilli viene così scelta per la capacità di tradurre in forma visiva le pulsioni dei contesti sociali attraversati da lei stessa nei suoi viaggi, in una pittura cromatica e atmosferica.

Intrecciando nei suoi dipinti percezione, memoria e trasformazione, con "Yūg en" Achilli fa emergere il rapporto tra l'uomo e la natura in costante tensione verso un equilibrio sì possibile, ma ancora da raggiungere: fra elementi primordiali e piani sensoriali differenti, viene espresso un senso profondo che guarda all'introspezione individuale e al silenzio della contemplazione, con l'acqua e il suo dinamico flusso come sinonimi di vita, rigenerazione e mistero.

Con un percorso internazionale che l'ha vista esporre in Italia, Spagna, Stati Uniti, Antigua e Nuova Zelanda, Achilli è partita da una formazione multidisciplinare all'Isia di Urbino, ma tra grafica, illustrazione e fotografia ha scelto la pittura come principale linguaggio artistico, in un processo di continua evoluzione nel quale luci, forme e materia divengono visioni fluide e ispirate agli equilibri della natura.

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