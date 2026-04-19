Buona partecipazione ieri sera al Teatro comunale di Guamaggiore per lo spettacolo “Ignazio Deligia in Tour”. La sala si è riempita di pubblico attento e coinvolto, confermando l’interesse per gli appuntamenti culturali proposti in paese. Sul palco Ignazio Deligia, artista cagliaritano di 58 anni, conosciuto anche come voce e volto storico del gruppo degli Amakiaus, che ha proposto uno spettacolo caratterizzato da ritmo e momenti di interazione con il pubblico.

L’iniziativa rientra nel percorso promosso dagli organizzatori del Premio Efisio Vincenzo Melis, impegnati nella costruzione di un calendario culturale rivolto alla comunità.

Nel paese della Trexenta il programma della rassegna culturale prosegue già oggi (domenica 19 aprile): alle 19 è in agenda un nuovo appuntamento con il teatro d’autore.

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