Dopo il successo registrato lo scorso mese all'Hip Hop Cine Fest di Roma, “Lontano dal Centro” continua il suo percorso internazionale: il docufilm diretto dal cagliaritano Roberto Pili e prodotto da Francesco Pili è stato ufficialmente selezionato all'Hip Hop Film Festival di New York, manifestazione fondata da C.R. Capers e presentata dagli organizzatori come il primo e unico festival cinematografico dedicato esclusivamente alle Stories From The Culture. Si tratta del primo documentario sardo in assoluto ad essere selezionato al festival internazionale.

Attraverso la storia di Richard Di Via, in arte DJ Sputo, siciliano di nascita e sardo d'adozione, il documentario racconta una vita dedicata alla cultura Hip Hop, trasformando un'esperienza personale in una narrazione universale fatta di identità, passione, appartenenza e resilienza.

L'Hip Hop Film Festival si terrà dal 19 al 23 agosto 2026 tra New York City e la Hudson Valley, riunendo registi, produttori e creativi provenienti da tutto il mondo. Il programma prevede proiezioni ufficiali, incontri con gli autori, Master Cyphers, eventi culturali, performance dal vivo e i prestigiosi G.O.A.T. Awards.

"Lontano Dal Centro” nasce dalla volontà di raccontare una realtà periferica rispetto ai grandi centri culturali e mediatici, dimostrando come anche dai margini possano emergere storie autentiche, universali e capaci di dialogare con il pubblico internazionale.

L'edizione 2026 del festival si distingue per le importanti opportunità offerte ai filmmaker selezionati. Tra queste, la possibilità di accedere a un percorso di qualificazione agli Oscar: come annunciato dal fondatore C.R. Capers, il festival selezionerà infatti un cortometraggio da sostenere e accompagnare nel suo sviluppo verso un futuro lungometraggio.

(Unioneonline)

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