Sarà il tema “Mappe per il futuro” a guidare l’edizione 2026 di Dall’altra parte del mare, il festival letterario che dal 24 al 28 giugno trasformerà Alghero in un grande spazio di incontro tra letteratura, teatro, cinema e riflessione civile.

Un invito a orientarsi nel presente attraverso le storie, le idee e i libri, considerati come vere e proprie bussole per leggere il mondo che cambia. Ad aprire il percorso sarà il 24 giugno un appuntamento dedicato alla poesia, ospitato a Sa Mandra in collaborazione con il festival Narami: protagonista sarà Marcello Fois, che dialogherà con Stefano Resmini attorno alla raccolta Ogni cosa vede noi.

Il cuore della manifestazione si svilupperà tra Lo Quarter, Piazza Sulis, il cortile della scuola Sacro Cuore e il Piazzale Lo Quarter. Tra gli ospiti attesi figurano nomi di primo piano della cultura italiana e internazionale come Marcello Fois, Widad Tamimi, Joanna Bator, Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Kader Abdolah, Abigail Assor, Luciana Castellina e Ginevra Bompiani. Spazio anche ai più giovani con laboratori e incontri dedicati ai ragazzi, guidati da autori e divulgatori tra cui Andrea Vico, Teresa Porcella e Roberta Balestrucci Fancellu.

Il festival proporrà inoltre momenti dedicati al teatro e al cinema con Andrea Pennacchi e il film Quasi Grazia di Peter Marcias, oltre alle letture affidate all’attore Gigio Alberti accompagnato da musicisti sardi. La chiusura sarà affidata alla sinologa Giada Messetti con la lezione-spettacolo Nella testa del Dragone. Ideato e organizzato dall’Associazione Itinerandia insieme a Cyrano Libri Vino e Svago, con la direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona, il festival conferma Alghero come punto di riferimento per il dialogo culturale nel Mediterraneo, un luogo dove il mare non divide ma unisce storie, idee e prospettive sul futuro.

© Riproduzione riservata