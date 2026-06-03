Appuntamento con la letteratura e la memoria sabato 6 giugno, alle 17.30, al Museo Archeologico Domu Nosta (MADN) di Senorbì, dove sarà presentato “La Frana”, il romanzo di Silvana Mulas pubblicato da Catartica Edizioni. L'opera nasce dal ricordo dell'alluvione del 1951 che travolse e cancellò il centro abitato di Osini, una tragedia che ha segnato profondamente la comunità e che, attraverso la narrazione, torna oggi a farsi racconto e testimonianza.

Nel romanzo si segue il ritorno di Anna e della nonna Luisa nei luoghi del disastro. Attraverso i ricordi della donna e delle altre protagoniste riaffiora un mondo fatto di saperi antichi, relazioni profonde, consuetudini condivise e diffidenza verso ciò che appariva diverso. Dopo aver insegnato lettere all'Istituto Luigi Einaudi di Senorbì, Silvana Mulas, torna oggi nella cittadina nel cuore della Trexenta nelle vesti di scrittrice, intrecciando con sensibilità e rigore una storia che continua a parlare al presente e che invita a non dimenticare.

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