Quarto appuntamento con il progetto culturale "Cantine aperte all'arte": sabato nelle Cantine di Pozzo San Nicola dalle 17 in poi saranno protagonisti lo scrittore Cristiano Idini e il fotografo Costantino Idini.

Lo scrittore sassarese Cristiano Idini, presenterà il romanzo “Il prezzo da pagare”, noir ambientato nella Sardegna contemporanea tra Sassari, i palazzi del potere e le periferie urbane. Un racconto che affronta temi come giustizia, responsabilità, potere e verità attraverso una trama che intreccia vicende personali, cronaca e conflitti morali.

Al centro della storia il magistrato Enrico Idini, l'avvocata Elena Tavera e il maresciallo dei carabinieri Sebastiano Valente, impegnati in una complessa vicenda che ruota attorno a un misterioso giustiziere e a un grave fatto di cronaca che coinvolge uno dei protagonisti della vita politica sarda.

La serata offrirà anche l'opportunità di visitare la mostra fotografica di Costantino Idini, fotografo documentarista che da oltre quarant'anni racconta persone, tradizioni e patrimoni culturali attraverso il linguaggio delle immagini. In esposizione una selezione di fotografie dedicate alla Macchina di Santa Rosa, una delle manifestazioni più significative della tradizione italiana, osservata attraverso uno sguardo attento ai protagonisti, ai gesti e alla dimensione collettiva dell'evento.

Come negli appuntamenti precedenti, il programma sarà accompagnato dal live sax di Livio Solinas e da una degustazione di vini del territorio proposta da Alle Cantine – Sardinian Experience.

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