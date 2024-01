In occasione delle manifestazioni per il Giorno della Memoria, nel centro servizi culturali (ex caserme Mura) domani andrà in scena Storia di un Uomo Magro, un racconto con Paolo Floris, spettacolo teatrale promosso dall'associazione Nino Carrus, con l'associazione culturale Pane &Cioccolata, in collaborazione col Csc di Macomer e la Fondazione Sardegna.

Paolo Floris, nel suo monologo, utilizza la testimonianza di Vittorio Palmas, sardo e soldato reduce della seconda Guerra mondiale che, grazie alla sua magrezza non venne bruciato nei forni crematori nei campi di sterminio nazisti, per raccontare la storia di tanti uomini comuni sopravvissuti alla Shoah.

Alla manifestazione sarà presente lo scrittore Giacomo Mameli, autore del libro "La ghianda è una ciliegia", da cui è tratto lo spettacolo.

