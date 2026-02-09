Il Conservatorio “Canepa” di Sassari ha partecipato nei giorni scorsi, al Palazzo delle Nazioni dell’Onu di Ginevra, alla cerimonia di apertura del mandato italiano al Consiglio dei diritti umani 2026-2028. L’appuntamento era organizzato dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite.

Per l'istituto musicale sassarese hanno suonato tre allievi del Canepa – i violinisti Samuele Cossu e Alessia Pittau e il fagottista Riccardo Di Ciccio – e il docente Riccardo Sarti. Il concerto “Music 4D – From Morricone to Bacalov”, un viaggio musicale tra i principali temi da film italiani e internazionali, che comprende proiezioni, installazioni interattive e coinvolge diversi istituti di alta formazione italiani con capofila il Conservatorio Scarlatti di Palermo.

Il Conservatorio di Sassari era rappresentato dal presidente Ivano Iai, anche in veste di presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori, e dal neoeletto direttore Andrea Ivaldi – alla sua prima missione internazionale nel suo nuovo ruolo –, che hanno potuto incontrare nell’occasione l’ambasciatore Luigi Maria Vignali, rappresentante permanente italiano presso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali a Ginevra.

