Una nuova stagione di spettacoli, dedicati tutti ai più piccoli e alle loro famiglie: al Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, in via sant'Avendrace 100, riparte la rassegna "Il Teatro delle Meraviglie", organizzata dalla compagnia Actores Alidos. Si comincia domenica 8 alle 17, con "Baracca e Burattori con Alice", produzione firmata Teatro Tragodia.

Ispirato ad '"Alice nel Paese delle Meraviglie" di Lewis Carroll, dove il tempo nella variopinta e surreale landa viene scandito dal ticchettio di un orologio, lo spettacolo reinventa il teatro dei burattini con attori sul palco e una scenografia –la "baracca" dei burattini – in costante movimento. Affrontando tematiche come la crescita, l'amicizia e il rispetto reciproco tra ironia e creatività, piccoli e famiglie vengono coinvolti in un viaggio poetico e intrattenente. Regia di Virginia Garau, che è anche una delle interpreti insieme a Daniela Melis e Ulisse Sebis.

La rassegna proseguirà fino al 29 marzo, con le prossime date in programma che vedranno in scena "Al lupo, al lupo!" di Ndaipori Teatro e Theatre en Vol (15 febbraio), "C'era una volta Cenerentola" di Actores Alidos (22 febbraio), "Lola e l'uovo d'oro" de La Botte e il Cilindro (primo marzo), "Pinocchio, una bugia vera" di Teatro Fuori Rotta (8 marzo), "Rime allo sbando" di Actores Alidos con Pino Costalunga e "Wake-Up!" di Maimè e Le Voci di Astarte (22 marzo), per concludersi infine con un'ultima produzione di Actores Alidos, "Era ora!".

