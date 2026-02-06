Al Museo Archeologico Domu Nosta di Senorbì la letteratura noir trova casa. Ieri sera il MADN ha accolto Piergiorgio Pulixi per la presentazione del romanzo “Il nido del corvo” (Feltrinelli), regalando al pubblico una serata densa di suggestioni e partecipazione. A promuovere l’iniziativa la cooperativa Sa Domu Nosta in collaborazione con l’amministrazione comunale di Senorbì. «Narrare, quando è arte vera, diventa un gesto antico e necessario - ha detto la direttrice artistica del Museo Elisabetta Frau, presentando l’autore -, Pulixi lo sa e lo dimostra ancora una volta, accompagnando i presenti nei territori oscuri dell’animo umano, là dove il male assume forme complesse e mai banali».

Ambientato nella selvaggia e magnetica Penisola del Sinis, il romanzo mette in scena una caccia serrata contro il tempo che vede protagonisti gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi, alle prese con un antagonista diabolico e sfuggente. Tra paesaggi che diventano personaggi e destini che si intrecciano, lo scrittore cagliaritano si conferma raffinato indagatore delle ombre, signore riconosciuto del noir contemporaneo. «Un incontro che ha lasciato il segno, reso possibile anche grazie alla collaborazione con la Gramar Cartolibreria di Marco Serra, e che conferma il MADN come presidio culturale vivo e necessario nel cuore del territorio», ha concluso Frau.

L’autore era già stato ospite del Museo di via Scaledda in occasione della rassegna culturale “Pomeridiana, letture e riletture”, quando nel giugno 2025 aveva presentato il romanzo “Per un’ora d’amore” davanti a un pubblico come sempre attento e partecipe.

