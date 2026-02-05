Un racconto sulla realtà dei carcerati, per voce di chi si è impegnato per loro: questo è "Resti-tuzione", nuova fatica del regista e attore teatrale Paolo Floris, in scena per le 18 di venerdì 6 alla Biblioteca Satta di Nuoro. Organizzato dalla sezione Anpi "D. Chironi" e con il sostegno del Comune, la narrazione si arricchirà delle musiche di Luca Cadeddu Palmas e Pierpaolo Vacca.

Descrivendo il suo "Resti-tuzione" come "appunti per uno spettacolo sul carcere", Floris va a raccontare la propria esperienza teatrale nelle carceri di alta sicurezza, compresi anche gli spazi di Badu 'e Carros: attraverso spaccati di realtà e testimonianze personali il regista apre una finestra sulla dimensione carceraria, spesso percepita aliena e distante, ma in realtà ben più terrena di quanto si possa immaginare. Un vero e proprio microcosmo, fatto di solitudini e inquietudini, come anche desideri, speranze e, fondamentalmente, umanità.

Allo spettacolo a ingresso libero seguirà anche un dibattito aperto sul carcere, e sulla criticatissima conversione della casa circondariale nuorese in struttura esclusivamente dedicata al 41bis.

