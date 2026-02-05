Ottocento anni di storia da scoprire, in un "paese dentro la città": dopo l'appuntamento di giovedì dedicato a Marina, sabato 7 ci si trasferirà a Villanova per "Biddanoa Tour", visita guidata tra gli angoli nascosti del quartiere di Cagliari, con aperitivo finale in un "basciu" tipico dell'architettura locale. La partenza sarà alle 18:30 da Piazza Marghinotti, ed è consigliato ai partecipanti di presentarsi un quarto d'ora prima.

Con l'organizzazione di Trip Sardinia e la collaborazione dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, anche questo approfondimento sarà a cura dalla divulgatrice e guida regionale Claudia Caredda. Da lei condotti fra i caratteristici vicoli e l'occasionale verde di Villanova, i visitatori passeggeranno nel quartiere sospeso fra presente e tradizione: un antico borgo, originariamente contadino e ancor oggi centro dei riti della Settimana Santa, circondato eppure sfiorato quasi per nulla dai frenetici ritmi cittadini, nonostante la centralissima posizione.

Un rione fieramente intoccato sia nelle tradizioni che nella struttura, in cui convivono socialità, integrazione e condivisione degli spazi pubblici, dando vita a un quadro di esistenza urbana vivace e, per una volta, diverso. Dopo aver ammirato l'inaspettata – e spesso trascurata – ricchezza culturale, l'ora di visita terminerà con l'aperitivo multiculturale nel "basciu".

