Il Teatro Verdi ospita venerdì 6 febbraio, a partire dalle 11, l'inaugurazione del 464° anno accademico dell'Università di Sassari. Alla cerimonia presenzierà anche Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea.

L'ingresso del Corteo accademico sarà accompagnato dall’inno universitario Gaudeamus igitur eseguito dal Coro dell’Università di Sassari, diretto dal Maestro Irene Dore. A seguire l'inno nazionale.

I saluti istituzionali saranno aperti da Alessandra Todde, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Poi il Rettore Gavino Mariotti terrà la relazione inaugurale su quanto realizzato e quanto da realizzare nel 2026. Previste le relazioni di Nicoletta Pinna, Rappresentante dei Dottorandi e degli Specializzandi in Senato Accademico, e di Antonio Francesco Piana, Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità

L'intervento di Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, sarà seguito dalla Dichiarazione solenne di apertura dell’anno accademico 2025-2026. In scaletta anche l'allocuzione dell’Associazione Goliardica Turritana

I momenti musicali sono affidati alla cantante Maria Giovanna Cherchi, accompagnata al pianoforte da Manuel Rossi Cabizza, e ai Tenores di Bitti “Mialinu Pira”.

