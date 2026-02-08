La biblioteca comunale di Guamaggiore si è trasformata in un piccolo salotto letterario per la presentazione di “Margherita”, l’ultimo romanzo di Patrizia Floris. Un appuntamento partecipato, con un pubblico attento, che ha seguito con interesse il dialogo tra l’autrice e Anna Paola Contini, bibliotecaria e conduttrice dell’incontro. Margherita è una storia doppia, un racconto che si muove su binari temporali diversi e che accompagna il lettore in un viaggio nella Cagliari della Seconda guerra mondiale. Una città riconoscibile, eppure lontana, attraversata da vicoli, strade e silenzi che parlano di anni difficili, di vite sospese e di personaggi che si rincorrono nel tempo.

La forza del romanzo sta proprio nell’intreccio: epoche e destini che si alternano, si sfiorano, si illuminano a vicenda, restituendo un affresco narrativo denso e coinvolgente. «La serata è stata coinvolgente e entusiasmante - è il commento dell’autrice -; i personaggi del romanzo fluttuavano leggeri lungo gli argini della laguna e lei, Margherita, ci ha portato a conoscerli percorrendo quelle strade e quei vicoli di una Cagliari che non torna più». Non sono mancati gli interventi del pubblico, con domande puntuali e appassionate, a conferma di un interesse autentico per la storia e per la scrittura. A fare gli onori di casa l’assessora alla Cultura del Comune di Guamaggiore, Monica Congiu, che ha presentato l'iniziativa e introdotto gli ospiti. L’incontro si è concluso in un clima conviviale, tra tè e biscotti, suggellando una serata all’insegna dei libri, della memoria e della condivisione.

© Riproduzione riservata