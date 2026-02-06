"Silanus, il paese delle 7 chiese. Percorsi dell'anima. Fede e popolo". È la nuova opera letteraria di Rina Manca, studiosa e insegnante in pensione delle materie letterarie nella scuola media del paese, impegnata da sempre in una lunga attività di ricerca sulla storia locale. Un'opera, edita da Carlo Delfino Editore, che l'autrice dona ancora una volta alla comunità, e che definisce «una lunga cavalcata lunga circa mille anni».

Nel libro l'autrice, ripropone il frutto delle sue ricerche, intrecciando vicende religiose, storiche e sociali, ripercorrendo anni di storia, col legame tra il paese, i suoi luoghi di culto e la comunità che li ha attraversati e custoditi nel tempo. Proprio attraverso le chiese, i riti, le tradizioni e le trasformazioni della vita collettiva, l'opera è un affascinante percorso che è storia e identità, fede e memoria condivisa. La chiesa di Santa Sabina e quella di San Lorenzo, (che costituiscono due perle dell'antichità), poi ancora San Bartolomeo, Sant'Antonio (la parrocchiale), Santa Croce, La Maddalena e quella della Itria, costituiscono gli edifici interessati dalla ricerca, che Rina Manca ha saputo mettere insieme, ricostruendo non solo la storia, ma anche le vicende religiose e sociali. «Il racconto delle festività religiose nel tempo- spiega l'autrice- con la vita del paese che pulsa attraverso il racconto delle festività reliogose e civili, narrando con una scansione diversa da quella a cui in genere si è abituati».

La descrizione di quei monumenti silenziosi, ma che hanno sempre caratterizzato la vita della comunità, che costituiscono un patrimonio culturale del paese e dell'intero territorio. Un riconoscimento e una grande opera donata alla comunità, che l'amministrazione comunale riconosce, esprimendo apprezzamento e gratitudine, che arricchisce ulteriormente il patrimonio culturale del paese.

