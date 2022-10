Le prime giornate dalla Sagra della lumaca hanno visto una grande partecipazione di pubblico che, dopo due anni di attesa, ha potuto partecipare al convegno sull’agroalimentare e alla kermesse gastronomica “La lumaca d’oro”.

La manifestazione, promossa da Comune e Pro loco, ritorna venerdì 14 ottobre, dalle 15 alle 16.30 con la Corsa delle lumache e, dalle 21.30, con la serata etnico-musicale a cura del maestro Andrea Puddu, con Gianni Atzori, Jonathan della Marianna, Giusy Onnis, Gianluca Podda e l’esibizione in piazza dei gruppi folkloristici.

Sabato, alle 15, l’apertura della Fiera Agricola e della Fieralibri. In programma nel pomeriggio anche l’inaugurazione della Mostra dei canarini curata dall’Associazione Ornitologica Sarda e l’inaugurazione della Shardana Beer Brothers, con musica dal vivo, buon cibo da strada e birre artigianali. Alle 16.30 la degustazione gratuita delle specialità a base di lumache e lo spettacolo folk in piazza Umberto I e lungo la via della festa con il maestro Marcello Caredda.

Seguiranno la mostra d’arte contemporanea “Antioco: il Santo venuto dal mare” a cura di Roberto Lai e l’esibizione in tre tempi della Compagnia di Flamenco Flores. In serata il concerto di Maria Giovanna Cherchi.

