Surrau protagonista al Vinitaly con Montidimola e Branu. I due vermentini di Gallura D.O.C.G. spiccano tra i migliori vini sardi della 58ª edizione del salone internazionale dei vini e distillati, in programma a Verona fino al 15 aprile.

Le cantine arzachenesi si inseriscono tra quelle premiate dalla guida 5Star Wines – The Book 2026, un riconoscimento che valorizza ricerca, identità e visione dell’azienda nata nel 2000, che con passione e forte senso identitario ha reso il brand gallurese celebre nel mondo.

Su una scala massima di 95 punti, il Montidimola 2023 – “nato come tributo nei confronti della zona su cui sorge la Costa Smeralda, che anticamente si chiamava Monti di Mola, e alla Costa Smeralda stessa, e omaggio all’amico Fabrizio De André e alla sua canzone ‘Montidimola’”, ha ricordato più volte il patron delle Vigne Surrau, Tino Demuro – ne ha ottenuti 93, mentre Branu 2025 ha raggiunto quota 91.

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