Ripartono questo sabato le visite guidate al Muacc di CagliariLo spazio espositivo dell'ateneo cagliaritano apre le porte per il mese di aprile
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Alla scoperta di uno spazio espositivo di pregio, nel mezzo del centro storico: ripartono questo weekend le visite guidate al Muacc - Museo universitario delle Arti e delle Culture contemporanee di Cagliari, creato nel 2021 dall'ateneo del capoluogo per valorizzare e rendere note al pubblico le numerose opere d'arte nel suo patrimonio. Si comincia sabato 11 e domenica 12, entrambi dalle 11:15 alle 12, per proseguire il 25 e 26 aprile nella stessa fascia oraria.
Il Museo è casa di una collezione permanente, composta da dipinti e sculture della seconda metà del secolo scorso, in pezzi unici raccolti su iniziativa di Corrado Maltese, e completata da ben altri quarantanove firmati da Italo Antico e provenienti da una recente e vasta donazione. Di nota è anche l'edificio, al civico 63 della panoramica di via santa Croce e del quale il Muacc occupa oggi due piani, un tempo appartenente ai conti di Quirra e già conosciuto come Palazzo Cugia o Palazzo Nieddu.
Insieme alle ospiti fisse, altre opere sono proposte dal museo nel contesto di occasionali mostre d'arte contemporanea, oltre che conferenze e attività didattiche, configurandosi così come centro di ricerca e divulgazione tramite il quale condividere con il pubblico i risultati dell'attività scientifica universitaria. Per gli interessati, è obbligatorio prenotarsi.