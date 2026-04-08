Alla Stage One di Olbia arriva il laboratorio di Giovanni Carroni, attore e regista di teatro, cinema, televisione e conduttore radiofonico. Con oltre 30 film e fiction all’attivo, tra gli ultimi lavori la partecipazione a 'Il Muto di Gallura' di Matteo Fresi e 'La vita va così' di Riccardo Milani, l’attore sbarca in città sabato 11 e domenica 12 aprile per un intenso weekend all’insegna della formazione e della ricerca teatrale.

Da anni impegnato in un percorso artistico che fonde tradizione e sperimentazione, Carroni si distingue per una particolare attenzione al linguaggio identitario e alla forza espressiva del corpo e della parola e il laboratorio teatrale in programma rappresenta un’importante occasione per attori, appassionati e curiosi di entrare in contatto diretto con il metodo di lavoro del regista, basato sull’ascolto, sull’improvvisazione e sull’esplorazione delle potenzialità espressive individuali e collettive. Suo lo spettacolo Sos Sinnos, portato in tournée in tutta Europa e capace di suscitare grande interesse e partecipazione. L’opera nasce dall’omonimo romanzo di Michelangelo Pira e si configura come una profonda riflessione sui temi della memoria, dell’identità e del rapporto tra individuo e comunità. Attraverso una narrazione evocativa e un linguaggio scenico essenziale ma incisivo, Carroni costruisce un ponte tra la tradizione culturale sarda e una dimensione contemporanea e universale.

Un lavoro che ha ispirato diversi altri artisti; ad attendere il regista Carroni anche il cantautore olbiese Daniele Gala, attualmente impegnato nella realizzazione del suo nuovo Ep, fortemente legato allo spettacolo “Sos Sinnos”.

«Vorrei ringraziare Giovanni Carroni per avere ispirato, accolto e arricchito questo mio nuovo disco – afferma Gala - E Mauro Mibelli per avermi avvicinato allo spettacolo Sos Sinnos con le sue musiche». E proprio lo stesso Carroni interpreterà un testo introduttivo all’interno del lavoro discografico di Gala, una traccia recitata che aprirà l’Ep nel segno dell’incontro tra discipline artistiche, capace di generare visioni e connessioni creative.

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