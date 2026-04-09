Non un semplice calendario, ma un grande e affascinante viaggio nella rappresentazione della Sardegna attraverso i secoli. Sarà presentato mercoledì 15 aprile alle 15.30, alla Biblioteca Regionale di viale Trieste 137 a Cagliari, il calendario-atlante “Cara, cantu ses bella Isula mia”, realizzato dal Circolo culturale Eleonora d’Arborea di Padova in collaborazione con il Museo di Geografia dell’Università di Padova.

La pubblicazione raccoglie quindici carte storiche della Sardegna, databili tra il XVI e il XIX secolo, distribuite lungo i mesi del 2026 e nel primo bimestre del 2027. Ogni immagine è accompagnata da una scheda che ne indica la provenienza e ne mette in luce i principali motivi di interesse storico, geografico e iconografico.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno esponenti delle istituzioni e del mondo accademico, tra cui l’assessora Desirè Manca, Tiziana Pontillo, Paola Avallone e Maria Elena Tanda. Previsti anche i contributi di Chiara Gallanti, del gruppo di lavoro scientifico (composto da Alessia Corona, Daniel Sotgia e Franco Benucci), di Rita Pamela Ladogana e Sebastiana Nocco. Conclude Raffaele Cattedra. Modera Myriam Mereu.

(Unioneonline)

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