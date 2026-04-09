Anziani, depressione e isolamento sociale: a Olbia cresce l’emergenza, così, per accendere i riflettori sul fenomeno e sensibilizzare la comunità su una realtà spesso silenziosa, la Parrocchia di Nostra Signora de La Salette ospita nella Sala San Tommaso d’Aquino un convegno sul tema.

Appuntamento sabato 11 aprile dalle 17 alle 19. «Dietro la solitudine e l’isolamento ci sono persone, storie, vite che rischiano di restare ai margini. La parrocchia vuole essere un luogo di ascolto e di incontro, dove nessuno si senta solo», sottolinea il parroco Don Gianni Sini. «Troppo spesso la paura e il pregiudizio frenano le persone dal chiedere aiuto. È fondamentale invece creare una cultura della fiducia e dell’accompagnamento, affinché chi soffre possa sentirsi accolto e sostenuto».

Relatore dell’incontro sarà il geriatra Antonio Nieddu, già direttore della Geriatria e dell’Unità valutativa Alzheimer del Policlinico di Sassari, che offrirà un approfondimento clinico e umano su queste problematiche. Nel corso dell’incontro si affronterà il tema della depressione, le modalità atipiche con cui si manifesta e i pregiudizi legati alle cure, e in particolare ai farmaci, che contribuiscono a rendere più difficile il riconoscimento e la gestione della malattia. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

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