Sei appuntamenti, da aprile a giugno, per l’edizione 2026 di “Musicando per la città”, la rassegna di musica classica, jazz e leggera, organizzata a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi. La manifestazione variegata e di alto livello, presenta la musica in tutte le sue forme attraverso le produzioni musicali di giovani talenti e artisti affermati, e offrendo al pubblico esperienze nei diversi contesti culturali di maggiore pregio della città. Una varietà di repertorio e location individuate nella Scuola Civica di Musica “F. De Andrè”, cuore della formazione musicale cittadina, nel Palazzo del Marchese, elegante dimora storica,oggi sede Istituzionale, fino all’area archeologica, cornice ideale per il gran finale della Festa della Musica. La rassegna apre sabato 11 aprile alle ore 20, presso il Palazzo del Marchese, ed avrà come protagonista sarà il quintetto di fiati S’Alenu, formazione apprezzata per la raffinata musicalità e la capacità di coinvolgere il pubblico con un repertorio dinamico e originale. Seguiranno i concerti nel salone della Scuola Civica di Musica del 2, 16, 30 maggio, in collaborazione al Cism, con protagonisti i giovani pianisti Ognyan Yanchev, Damiano Maxia e Luca Delogu. Il 22 maggio presso il Palazzo del Marchese, lo spettacolo “Le storie di ieri” di Fabrizio De Andrè, vede sul palco Denise Gueye (voce) e Marco Carta (chitarra), in un percorso musicale e narrativo che ripercorre la poesia e le melodie di uno dei più grandi cantautori italiani. La rassegna si conclude con la Festa della Musica, domenica 21 giugno alle ore 20.30 affidata al Barranco Quartet e all’Ars Musicandi Quartet, in una serata all’aperto che celebra la musica come esperienza collettiva e inclusiva, tra le preziose rovine di Re Barbaro, patrimonio dell’antica Turris Libisonis. Per Donatella Parodi: «Musicando per la città non è solo una rassegna di concerti: è un invito a scoprire Porto Torres attraverso la musica, a vivere la città come luogo di incontro e di cultura, a lasciarsi trasportare dall’armonia dei suoni tra storia e bellezza. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico, con ingresso libero, per garantire a cittadini e visitatori momenti di emozione e partecipazione.»

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