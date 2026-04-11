Torna il 15 aprile l’appuntamento con I mercoledì del Conservatorio grazie al concerto del duo Bellani-Vassalle, già docenti del Canepa e protagonisti sul palcoscenico della sala Sassu anche nel 2024. L'ingresso è libero e gratuito.

La pianista Silvia Bellani e il violinsita Andrea Vassalle proporranno un programma che comprende la Sonata op. 30 n. 2 in do minore per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven e la Sonata op. 147 per viola e pianoforte di Dmitri Shostakovich.

La pianista Silvia Bellani si è formata al Conservatorio di Como. A Firenze ha ricevuto il diploma di Master in Musica da camera e si è anche laureata in Musica vocale da camera. Si è esibita in Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Bulgaria, Stati Uniti, Thailandia per importanti istituzioni musicali, fra cui Carnegie Hall di New York, Italian Festival di Bangkok, Edinburgh Music Society, ILAMS di Londra, Teatro Olimpico di Vicenza, Unione Musicale di Torino. È vincitrice di numerosi premi solistici e in duo pianistico.

Andrea Vassalle si è diplomato al Conservatorio di Firenze e perfezionato in violino moderno. Si è diplomato quindi al biennio di violino barocco e in viola alla Civica Scuola di Musica di Milano. È stato membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Cherubini diretta da Riccardo Muti e dell’Accademia della Scala. Collabora con varie orchestre ed è stato diretto tra gli altri da Riccardo Muti, Claudio Abbado, Donato Renzetti, Alessandro John Axelrod.

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