Un avatar intelligente racconta le Domus de Janas. La società Antes, con sede a Gesico ma attiva in tutto il territorio, ha firmato uno dei contenuti digitali più innovativi legati al patrimonio Unesco 2025. È stato infatti presentato “Il Custode delle Domus de Janas”, un avatar basato sull’intelligenza artificiale che guida gli utenti alla scoperta delle antiche tombe preistoriche della Sardegna, rendendo accessibile e coinvolgente un patrimonio unico nel suo genere.

La webapp multilingua consente di interagire in modo naturale con un assistente virtuale capace di adattare linguaggio e contenuti in base al profilo dell’utente: studenti, turisti o studiosi ricevono risposte personalizzate, complete e validate scientificamente. Il sistema integra algoritmi avanzati, un database certificato e un’animazione realistica, offrendo un’esperienza immersiva e accessibile anche a chi ha esigenze speciali. L’avatar può raccontare storie, spiegare simbologie e guidare attraverso ricostruzioni virtuali delle Domus de Janas, trasformando la visita in un’esperienza interattiva. Il progetto rappresenta un importante traguardo per Antes, valorizzando al contempo il ruolo della Trexenta nella narrazione digitale del patrimonio culturale. È un esempio concreto di come innovazione, ricerca e tecnologia possano rendere la cultura più vicina, inclusiva e stimolante, aprendo nuove strade per la fruizione del patrimonio Unesco e portando l’eccellenza digitale sarda a livello internazionale.

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