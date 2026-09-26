Ultima giornata, domenica 27 settembre, per il Festival letterario di San Gavino Monreale. La rassegna culturale conclude l'edizione 2026 tra la grande corte di Casa Mereu, la via dei murales e il Mercato Civico con un lungo viaggio di approfondimento dell'animo umano e delle storie personali, scivolando leggeri in biografie di grande prestigio. Il Festival letterario di San Gavino Monreale è un'iniziativa culturale promossa dal Comune di San Gavino Monreale, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.



Bobbi Marcs e Michela Atzeni danno il via alla serata finale del festival alle 19 dalla via dei Murales con un concerto itinerante che accompagnerà lettori e lettrici verso il centro del paese. Un’altra grande donna darà il via agli incontri letterari da Casa Mereu: l'attrice e regista Serra Yilmaz ci condurrà alla scoperta del libro “Cara Istanbul”: il racconto di un luogo leggendario, carico di storie, attraverso quartieri, strade e case. A sfogliare con lei l'album dei ricordi a partire dalle 19:30 ci sarà Mariangela Lampis, volto dell’informazione di Videolina.



Si prosegue alle 20:15 con Giada Messetti, autrice per la radio e la televisione, sinologa tra le più apprezzate d’Italia, che ha firmato il libro “Quando tornano le rondini”, vincitore del Premio Hemingway 2026. Un saggio che racconta il terremoto friulano del ’76, nel cinquantesimo anniversario di un disastro naturale costato la vita a poco meno di mille persone. Modera l’incontro l’insegnante e studiosa Rebecca Pisanu.



La giornalista Paola Pilia, accompagnata al contrabbasso da Andrea Lai e al violino da Matteo Gallus, alle 21 trasferirà il pubblico idealmente a Ulassai “Il nastro celeste – Live”. Una performance che racconta la storia dell’opera più celebre di Maria Lai: “Legarsi alla montagna”, i cui retroscena, intrisi di tensioni e colpi di scena, si ascoltano come un romanzo.



La nuova scena musicale isolana sarà il focus del Talk & Music delle 22 con i musicisti Valentina Luiu, in arte Valucre, ed Enrico Marongiu, in arte Bobbi Marcs. I due presentano un concerto intimo fatto di voce, chitarra e ukulele, tra canzoni d’autore freschissime e sonorità pop. A Michela Atzeni e al dj set di Puta Caso il compito di salutare il pubblico e chiudere l'ottava edizione del Festival Letterario di San Gavino Monreale dalla piazza del Mercato Civico. Le letture di alcuni passaggi di “Canne al Vento” di Grazia Deledda e gli allestimenti visual di Simone Mura faranno da cornice ad un tranquillo fine serata.

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