La scienza esce dai laboratori e incontra la città. A Nuoro la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026, inserita nel progetto europeo Sharpwr, si prepara a trasformare piazze, scuole, biblioteche e spazi dedicati alla formazione in luoghi di incontro con la ricerca, la tecnologia e l’innovazione. Il momento centrale sarà domani, ma il programma andrà ben oltre la singola giornata, con iniziative che proseguiranno fino al 3 ottobre. Una scelta precisa dell’Amministrazione comunale, che attraverso l’Assessorato alla Programmazione europea e il centro Europe Direct Nuoro ha scelto di costruire un festival diffuso, pensato soprattutto per coinvolgere giovani, scuole, famiglie e associazioni.

L’obiettivo è portare la ricerca nel cuore della comunità, evitando di concentrare tutte le attività in un unico spazio. «Non è il pubblico a doversi spostare verso una “cittadella della ricerca” – spiega l’assessora alla Programmazione europea Mariangela Crabolu – ma è la ricerca stessa che si fa comunità, incontrando i cittadini nei luoghi della loro vita quotidiana e contaminando positivamente l’intero tessuto urbano di Nuoro». Et al centro della scena Tra i temi principali di questa edizione ci sarà l’Einstein Telescope, il grande progetto internazionale per lo studio delle onde gravitazionali, con la candidatura del sito di Sos Enattos in Sardegna.

Il progetto sarà raccontato attraverso appuntamenti dedicati alle scuole e alla cittadinanza. Tra questi, “Einstein Telescope in Classe” e il dibattito “Da Copernico all’Einstein Telescope”, pensati per spiegare non soltanto la portata scientifica dell’infrastruttura, ma anche le possibili ricadute sul piano tecnologico, formativo e occupazionale. Per Nuoro si tratta anche di un’occasione per rafforzare il rapporto tra il territorio e una delle grandi sfide della ricerca contemporanea, coinvolgendo direttamente gli studenti. La prospettiva è quella di avvicinare le nuove generazioni alla ricerca e alle professioni scientifiche, mostrando come un progetto internazionale possa avere ricadute concrete anche a livello locale. Festival e scuole La programmazione è stata costruita con una particolare attenzione al mondo scolastico. Saranno coinvolti istituti del territorio, tra cui il Volta-Brau e gli istituti comprensivi cittadini, con laboratori, esperienze interattive ed esposizioni tecnologiche. L’estensione temporale della manifestazione consentirà alle scuole di partecipare alle attività con maggiore flessibilità, trasformando la Notte dei Ricercatori in un percorso di conoscenza che non si esaurisce in una sola giornata. Ma il programma non si rivolge soltanto agli studenti. Le iniziative sono pensate anche per le famiglie e per tutti i cittadini interessati a scoprire più da vicino il mondo della ricerca. Onde gravitazionali e realtà virtuale Il calendario propone un viaggio attraverso ambiti diversi della scienza e dell’innovazione. Si parte dalla fisica e dallo spazio, con approfondimenti sugli spettri luminosi e sulle onde gravitazionali, per arrivare alle tecnologie immersive, con esperienze di realtà virtuale dedicate alla speleologia e all’esplorazione del territorio attraverso il progetto “Visioni carsiche”. Spazio anche alle dimostrazioni tecnologiche e al rapporto tra intelligenza artificiale, innovazione e tutela del patrimonio naturale, per mostrare come strumenti e conoscenze scientifiche possano essere applicati alla comprensione e alla valorizzazione del territorio. «Un ponte tra Nuoro e l’Europa» Per l’assessora Crabolu, la manifestazione rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra la città e le opportunità offerte dalla dimensione europea. «La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta un momento strategico di connessione tra la nostra comunità e l’Europa – sottolinea –. Attraverso le opportunità della programmazione comunitaria e il lavoro di Europe Direct, dimostriamo che Nuoro sa cogliere le sfide dell’innovazione». La Notte Europea dei Ricercatori 2026 diventa così, per Nuoro, non soltanto un appuntamento di divulgazione scientifica, ma un’occasione per mettere in relazione scuola, ricerca, innovazione, territorio ed Europa, con uno sguardo rivolto soprattutto alle generazioni che saranno chiamate a costruire il futuro dell’isola.

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