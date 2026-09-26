Cagliari ospita stasera una doppia serata musicale affidata al pianoforte di Liliya Akhmetzyanova, protagonista al Teatro Doglio di due concerti consecutivi dedicati a due mondi musicali molto diversi: quello intimo e contemporaneo di Ludovico Einaudi e quello pop di Michael Jackson.

Il primo appuntamento è in programma alle 19.30 e propone un tributo alle composizioni di Einaudi. Alle 21.30, invece, la stessa pianista tornerà sul palco per affrontare un repertorio dedicato a Michael Jackson. Due programmi distinti, dunque, ma accomunati dalla scelta di affidare al pianoforte musiche nate per contesti e linguaggi differenti.

Il primo concerto comprende alcuni dei brani più conosciuti del repertorio di Einaudi, da I Giorni a Le Onde, da Nuvole Bianche a Una Mattina, fino a Divenire e Fly. In scaletta anche Primavera, In Un’Altra Vita ed Elegy for the Arctic. È un repertorio nel quale il pianoforte assume un ruolo centrale e nel quale la dimensione melodica e la ripetizione diventano elementi caratterizzanti della scrittura del compositore italiano.

Dopo una breve pausa, alle 21.30, Akhmetzyanova affronterà invece il repertorio di Michael Jackson. La scaletta attraversa diverse fasi della carriera del cantante statunitense: da I Want You Back e Rock With You a Billie Jean, Human Nature e Smooth Criminal, fino a Bad, Black or White, Thriller ed Earth Song. Non mancano inoltre Man in the Mirror, Heal the World, Remember the Time, They Don't Really Care About Us e We Are the World.

La particolarità della serata sta anche nella rilettura strumentale di queste canzoni. Brani profondamente legati alla voce, alla produzione e alla dimensione scenica di Jackson vengono riportati alla loro componente melodica attraverso un'esecuzione affidata esclusivamente al pianoforte. È quindi una prospettiva diversa rispetto all'ascolto delle versioni originali, che mette in primo piano le melodie e le strutture armoniche delle composizioni.

Per Liliya Akhmetzyanova si tratta quindi di una doppia prova nella stessa serata, con il passaggio da un repertorio essenziale e fortemente legato al pianoforte come quello di Einaudi a un insieme di brani provenienti dalla storia del pop internazionale.

I due concerti si svolgeranno al Teatro Doglio, con la sala illuminata dalla luce delle candele, nell’ambito del Festival itinerante dei concerti Candlelight organizzati da Fever Up, una formula che punta a creare un'atmosfera raccolta intorno all'esecuzione musicale, unica protagonista della serata assieme al pubblico che potrà cogliere le sfumature interpretative della virtuosa di origine russa ma trapiantata in Italia fin da giovanissima.

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