La giuria ha selezionato la cinquina finalista al Premio nazionale Enoletterario Vermentino che festeggia il traguardo della decima edizione. La proclamazione del vincitore verrà effettuata il 10 ottobre a Olbia.

Nato per celebrare l’intenso legame tra la narrazione scritta e la cultura della vite, l’evento ha saputo crescere e trasformarsi, anno dopo anno. Un traguardo decennale non rappresenta soltanto un momento di celebrazione, ma anche l'occasione per ridefinire le traiettorie di un progetto che ha fatto dell'intreccio tra letteratura e territorio la propria cifra distintiva plasmata dagli autori che hanno preso parte al Premio in tutti questi anni, inclusa quest’ultima edizione.

I libri e gli autori finalisti- "Come sale sulla pelle" di Anna Pavignano; "Nate dalla tempesta" di Alessia Coppola; "Il cuoco giapponese" di Lucia Visonà; "Per un'ora d'amore" di Piergiorgio Pulixi; "Prima che scada il tempo" di Paolo Massobrio. "Altrove a Sud" di Robert V. Camuto è il vincitore del premio narrativa straniera.

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