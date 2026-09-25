Sabato 26 e domenica 27 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Il tema di questa edizione “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, invita a riflettere sulle numerose sollecitazioni alle quali è sottoposto oggi il patrimonio culturale e sulle responsabilità condivise necessarie alla sua vitalità, salvaguardia e alla trasmissione alle generazioni future.

I luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Sardegna hanno organizzato diversi eventi dedicati al tema.

Alla Pinacoteca Nazionale di Sassari riaprono le sale dedicate all’arte antica, fruibili attraverso una narrazione nuova e più inclusiva. Gli orari: sabato dalle 19.45 alle 23.30; domenica dalle 10 alle 13.30.

Presso i Musei Garibaldini di Caprera con la mostra “Ritorno a Caprera” tornano nella casa di Giuseppe Garibaldi alcuni suoi oggetti personali quotidianamente utilizzati. Gli orari: sabato 8.30-23.30; domenica 10-18.

Al Museo archeologico nazionale di Nuoro domenica 27 una conferenzaalle 10.30 presenterà le più recenti scoperte archeologiche del territorio nuorese, che stanno ridisegnando la comprensione della storia sarda. L'orario di domenica: 9.30-13.

La Basilica di San Saturnino a Cagliari offrirà un approfondimento sul tema del reimpiego dei materiali nell’architettura, come un esempio di rinnovamento di elementi, di resistenza e di reinvenzione di nuove forme e significati.

Il Museo nazionale archeologico ed etnografico “G. A. Sanna” di Sassari proporrà una visita guidata (anche in sardo) dedicata alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, con un focus sulla salvaguardia delle collezioni durante la Seconda guerra mondiale. Orari: sabato dalle 16 alle 24; domenica 9-12.45.

A Porto Torres apre straordinariamente l’area archeologica dell’Antiquarium Turritano, attualmente chiusa per lavori PNRR, con visite guidate alla Domus di Orfeo e alle Terme Centrali. Gli orari: sabato dalle 16 alle 20; domenica dalle 9 alle 13.

Il Museo nazionale archeologico ed etnografico “G. A. Sanna” di Sassari apre sabato dalle 9 alle 13.45 e domenica dalle 9 alle 12.45.

Il Museo Archeologico Nazionale di Nuoro apre sabato dalle 9 alle 13.30 e doemnica dalle 9 alle 13.

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