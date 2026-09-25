La Sardegna ancora protagonista delle pagine di Topolino. Mercoledì 30 settembre, nel numero 3697 del settimanale pubblicato da Panini Comics, sarà presente una storia in sardo. Per l'Isola un doppio regalo, visto che i disegni sono stati realizzati dal disegnatore di Guspini Luca Usai che aveva già firmato i disegni delle storie dedicate a Tharros e ai Giganti d Mont'e Prama.

La storia è stata scritta da Marco Boschi mentre per declinare in sardo i dialoghi Riccardo Regis - Professore ordinario di Linguistica italiana dell'Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana incaricato da Panini Comics delle varie traduzioni – si è avvalso della collaborazione di Simone Pisano.

La storia è intitolata "Topolino e l'intralcio (in)volontario" e sarà tradotta anche in anconetano, aquilano e ladino e distribuita, nelle rispettive versioni, oltre che in Sardegna in Marche, Abruzzo, Trentino-Alto Adige chiudendo in questo modo l'operazione dialetti avviata diversi mesi fa dal settimanale Topolino. Al progetto è dedicata anche una cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista Pippo.

«Sono molto felice di essere stato coinvolto in questo progetto - ha detto all'Ansa Luca Usai, disegnatore della storia - stavolta rispetto alle altre storie sarde non è ambientata nell'Isola, ma a Topolinia. Sono comunque contento che la redazione abbia voluto scegliere proprio un sardo per disegnare una storia che poi sarebbe stata tradotta in sardo. Ho lavorato quasi due mesi per realizzare i disegni, non ho inchiostrato questa volta io le tavole ma Matteo Devincenzi, quindi è lavoro è stato più veloce». Sempre nel numero 3697 del magazine di Topolino c'è anche un altro pezzo di Sardegna grazia a una storia scritta da Michele Medda e disegnata da Giorgio Cavazzano.

(Unioneonline)

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