Prosegue sabato 26 settembre il Festival letterario di San Gavino Monreale con una giornata che attraversa storie personali, grandi conquiste sociali e la musica che ha segnato un'epoca. Gli eventi saranno ospitati ancora una volta nella grande corte di Casa Mereu, con divagazioni tra la via dei murales e il Mercato Civico.

«Il Festival Letterario ci ricorda che San Gavino Monreale è un luogo di incontri. Incontriamo gli autori e le loro storie, ma anche la musica, il cinema, il buon cibo e le persone in una bella dimensione di festa e di contaminazione. Questa edizione conferma la vitalità di una manifestazione tutt’altro che immobile che si trasforma lasciandosi attraversare da nuovi linguaggi, senza perdere identità. Tutto questo grazie al lavoro di una comunità di appassionati che contribuisce a far vivere il Festival e a renderlo qualcosa di più di una rassegna letteraria. Quando le persone e i linguaggi si incontrano, la cultura diventa relazione e comunità» è il commento di Riccardo Pinna, assessore alla cultura di San Gavino Monreale.

Il Festival letterario di San Gavino Monreale è un'iniziativa culturale promossa dal Comune di San Gavino Monreale, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Dalla via dei Murales, Bobbi Marcs e Michela Atzeni aprono la seconda giornata sul solco del tema “Avere una musica in testa”. La letteratura torna di casa nella corte di Casa Mereu. Dalle 19:30, Marianna Aprile - stimata giornalista e conduttrice di In Onda su La7 – racconta insieme a Sara Perria il libro “La promessa - Dal suffragio femminile alla prima donna a palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta”. Ottant’anni di storia delle donne in Italia, dalla nascita delle elettrici nel 1946 alla prima donna a Palazzo Chigi, per chiedersi quanto queste conquiste siano percepite come una vittoria concreta nella vita quotidiana.

Dalle 20:15 un doppio e intenso appuntamento, che vedrà protagonisti la scrittrice e traduttrice Elvira Mujčić, con “La stagione che non c’era”, e Gigi Riva, editorialista di Domani, da poco in libreria con “C’era l’amore a Sarajevo”. Due romanzi che si parlano da vicino, che attraversano un lembo di storia mai abbastanza raccontata, che mettono in luce il dramma delle guerre jugoslave negli anni ’90. In dialogo con gli autori Valeria Deplano, docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari.

Lo scrittore Flavio Soriga e la fisarmonicista Ivana Busu condurranno il pubblico in una breve lezione popolare sul giallo d'autore: dalle ore 21, “Ballate di guardie e ladri” sarà un viaggio nella letteratura gialla sarda attraverso un racconto personale su cosa univa (e cosa no) scrittori come Giulio Angioni, Salvatore Mannuzzu, Luciano Marrocu, Giorgio Todde, e Marcello Fois.

Davide Toffolo è il frontman della band Tre Allegri Ragazzi Morti e da oltre 30 anni il simbolo del rock indipendente italiano. Dalle 22 sarà protagonista insieme a Nicola Muscas di un’ora di canzoni (in acustico) e parole con un focus sulle tracce di un rivoluzionario del ‘900: Giangiacomo Feltrinelli e la sua vita irregolare.

Alle 23:15 si torna fronte Mercato Civico per ballare e stare in compagnia: l'attrice Michela Atzeni leggerà dei passi dal testo “Cosima” di Grazia Deledda accompagnata dalle selezioni di elettronica tropicale, cumbia mutante, percussioni rituali e psichedelia digitale del dj set della dj di origine colombiana Maria Mallol, ovvero Santa Maria della psicodelia. L’allestimento visual è ancora una volta di Simone Mura. Spazio anche a momenti ricreativi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Alle 17 Flavio Soriga dirigerà il laboratorio di scrittura (dai 6 ai 12 anni) tratto da “Signor Salsiccia”.

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