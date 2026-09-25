Una collettiva che riunisce 26 artisti sardi e catalani. Domenica 27 settembre alle ore 11 verrà inaugurata nel Parco delle Arti di Molineddu a Ossi la mostra "Equidistanza" che sarà visitabile gratuitamente fino all’11 ottobre.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Parco delle Arti di Molineddu e il Centre d'Art La Rectoria di Sant Pere de Vilamajor, in Catalogna, con l'obiettivo di costruire un ponte tra due realtà artistiche e culturali del Mediterraneo. La prima parte dello scambio si è svolta lo scorso luglio proprio negli spazi del centro catalano, dove è stato accolto un gruppo di artisti sardi, tra i quali il fondatore di Molineddu, Bruno Petretto. Ora il percorso si muove nella direzione opposta e approda in Sardegna, dove artisti sardi e catalani torneranno ad incontrarsi e confrontarsi.

La mostra presenta 25 opere realizzate da 26 artisti, dando vita ad un ventaglio di proposte, stili e tecniche differenti. Una pluralità che diventa occasione per interrogarsi sull'arte e sul suo senso nel presente, sul ruolo dell'artista e sullo spazio che la società contemporanea continua a concedere all'espressione di soggettività non omologate, alle pratiche non utilitaristiche e, più in generale, a tutto ciò che conserva la possibilità dell'imprevisto.

© Riproduzione riservata