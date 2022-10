“La lotta tra il bene e il male”. Questo il tema scelto per la presentazione degli elaborati della sesta edizione del concorso letterario Festival dell'Altrove, dedicato all'antropologo e scrittore Giulio Angioni.

A Guasila è tutto pronto per dare inizio alla manifestazione, che – dopo le serate di anteprima del Festival nei fine settimana di settembre con A Su scurigadroxiu in Bixinau – entrerà nel vivo venerdì 7 ottobre, per proseguire sabato 8 e domenica 9. Mentre le giornate del 29 e 30 ottobre saranno dedicate alla premiazione dei vincitori del concorso letterario.

Il concorso Letterario è stato voluto, anche per questa edizione 2022, dall'assessorato alla Cultura di Guasila, in collaborazione con l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il tema scelto ha lasciato grande spazio alla fantasia dei partecipanti che nei loro elaborati hanno potuto descrivere la vita, nel suo senso più ampio, e nella sua continua antitesi tra ciò che ogni individuo definisce come bene e male. “La manifestazione conserva la duplice funzione di promozione della lettura e della scrittura - dice la sindaca Paola Casula -, in programma le tre giornate culturali, con la presentazione di diversi libri, convegni e cinema, per concludere con l'ultimo fine settimana del mese dedicato alla premiazione dei partecipanti al concorso letterario".

