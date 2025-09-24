L'appuntamento è per il 27 ottobre, alle 20, nel sagrato della Cattedrale di San Pantaleo, uno dei gioielli dell’arte romanica in Sardegna.

Alla terza edizione della rassegna saranno presenti oltre 200 coristi provenienti da diversi centri della Sardegna.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Inkantos d’Olia” con il patrocinio del Comune di Dolianova, si è ritagliata in questi anni un ruolo di rilievo nel circuito internazionale di “Music & Friends”, associazione che promuove importanti eventi musicali in tutta Europa.

Cinque i cori polifonici che parteciperanno all’edizione di quest’anno: con i padroni di casa di "Inkantos D'Olia", diretti dal maestro Boris Smochovic, ci saranno il coro “Serpeddì” di Sinnai, la “Schola Cantorum Villa del Mas” di Elmas, la corale “Nostra Signora di Bonaria” di Cagliari e il gruppo vocale “Cantigos” di Quartu Sant’Elena. L’ingresso è gratuito.

