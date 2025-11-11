L'iniziativa "Sa Mesa Nostra" si rivolge a tutti gli appassionati del buon cibo e della tradizione gastronomica locale e questo fine settimana propone una immersione nell'universo dell'olio d'oliva con l'evento "Oro d'Oliva". Da giovedì a sabato una serie di appuntamenti organizzati da Confcommercio Sardegna, Confcommercio nord Sardegna e Assessorato al commercio e turismo della Regione.

Il cuore dell'evento si estende in tutto il nord Sardegna offrendo ai clienti dei ristoranti aderenti la possibilità di vivere un'esperienza sensoriale unica: una degustazione gratuita di oli tipici del territorio.

Si parte giovedì all'Aeroporto Costa Smeralda (Olbia) dalle 10 alle 13 con il "Percorso del Gusto" e un talk intitolato "Food and Culture". Sarà un momento di discussione e approfondimento, arricchito da uno show cooking in collaborazione con l'Associazione Cuochi Gallura, dedicato alla preparazione di piatti della tradizione culinaria gallurese.

Venerdì trasferimento a Sassari, nella sede degli Orti di San Pietro: dalle 16.30 alle 20 l'incontro dal titolo "Impariamo ad assaggiare", con la conduzione dell'agronomo ed oleologo esperto assaggiatore Giandomenico Scanu. Saranno fornite indicazioni precise per guidare il pubblico alla corretta percezione e valutazione sensoriale dell'olio, seguite da una degustazione.

Sabato, stessi orari e sede sassarese, un intenso programma di show cooking, talk e degustazioni. L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero di Sassari, sottolineando il forte legame tra formazione professionale e promozione delle eccellenze locali. Testimonial dell'evento lo chef Luca Pappagallo.

