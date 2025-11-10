Ritorna nella sua città, dove tutto è iniziato: al Conservatorio “Canepa” dove si era diplomata a 18 anni col masismo dei voti e la lode sotto la guida del docente Roberto Masala. Mercoledì alle 19 la chitarrista Filomena Moretti si esibisce nella sala Sassu dell'istituto musicale sassarese.

Filomena Moretti si è esibita nelle principali sale da concerto e teatri europei in recital solistici o in collaborazione con importanti orchestre, trasmessi dalle più note emittenti televisive continentali. Ha registrato in CD l’opera omnia di Joaquín Rodrigo per chitarra sola e di Johann Sebastian Bach per liuto, oltre a capolavori di Fernando Sor e Hector Villa-Lobos.

Il concerto di mercoledì prevede l’esecuzione di Preludio, fuga e allegro BWV998 di Bach, la Grande Sonata di Niccolò Paganini, Homenaje a Debussy, Danza del molinero, Canción del fuego fatuo di Manuel De Falla, Sevilla di Isaac Albéniz, Un sueño en la floresta di Agustín Barrios Mangoré, Gran jota de concierto di Francisco Tárrega.

La serata, realizzata in collaborazione con il Rotary Club Sassari Nord e l’Ente musicale di Ozieri, rientra nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio”.

