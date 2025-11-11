Dopo l'apertura, il 5° Ethno’s Festival Letterario propone una tre giorni di incontri dedicati ai temi dei diritti, della libertà e del coraggio.

Venerdì alle 18 nel Centro Vincenzo Migaleddu di Martis presentazione del progetto curato dai bambini e dal personale dell’AIPD Gallura. Seguirà il reading Marina Musu, una Rosa partigiana, uno storytelling dedicato a Marisa Musu, partigiana e gappista di origini sarde, medaglia d’argento al valor militare, a cui è intitolata la sezione algherese dell’ANPI.

Sabato alle 17.30, nei locali del Museo Paleobotanico di martis, sarà presentato Gherras, l’ultimo libro di Giuseppe Corongiu, intellettuale, scrittore e attivista per la lingua sarda. Alle 21 sul palco del Centro Vincenzo Migaleddu, sarà la volta di Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, volto noto della televisione e ospite fisso del programma Una Splendida Cornice su Rai 3, condotto da Geppi Cucciari.

Domenica trasferimento ad Alghero. Alle 17 nella Sala Conferenze del Complesso Lo Quarter l’incontro con Edith Bruck, testimone del genocidio degli ebrei e scrittrice, in occasione della nuova edizione del romanzo “La donna dal cappotto verde”.

© Riproduzione riservata