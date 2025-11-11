Dalle “Piccole storie di Olbia” a “Ogni stagione”, il percorso letterario di Marella Giovannelli diventa protagonista, con la storia dell’autrice olbiese, di un incontro molto atteso, in programma venerdì, a partire dalle 17, nei locali dell’Atelier di Rita Pinna a Olbia. Non un caso la location scelta per l’appuntamento.

A fare da sfondo all’evento, organizzato in collaborazione con la Libreria Ubik e coordinato dalla giornalista Camilla Pisani, ci saranno i dipinti di Valentina Porcu. Per un pomeriggio di dialogo, arte e poesia tra parole e colori. L’incontro dedicato all’opera e al percorso creativo della Giovannelli rappresenta un’occasione per approfondire il percorso umano e professionale della stessa, e scoprire insieme aneddoti e retroscena che hanno portato alla stesura delle “Piccole storie di Olbia”, dove la memoria personale si fonde alla storia collettiva, e della più intima silloge poetica “Ogni stagione”.

Il pubblico avrà la possibilità di attraversare, insieme all’autrice, le tappe di un percorso che unisce poesia, giornalismo, memoria e sguardo femminile sul mondo, in un continuo dialogo tra linguaggio e immagine, tra il racconto delle radici e la proiezione verso l’altrove. Un incontro pensato per restituire alla parola il suo valore di incontro, riflessione e bellezza. Un viaggio attraverso le stagioni della scrittura e della vita.

